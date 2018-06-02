رياض منصور: سنرفع الجرائم الاسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية

رام الله - دنيا الوطنأكد رياض منصور مندوب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، أن مساعي حماية الفلسطينيين ستتواصل، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية.وأوضح منصور خلال كلمة له امام جلسة لمجلس الامن الدولي، أنه آن الاوان لضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وقال منصور: "إن استخدام دولة واحدة لحق الفيتو لحماية جرائم اسرائيل مرفوض ونشجبه".