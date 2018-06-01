أمريكا تحصل على صوتها فقط في مجلس الأمن لمشروع قرار ضد غزة

لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول سوى على صوتها فقط في مجلس الأمن الدولي، وذلك لصالح مشروع قرار يدين إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية على مناطق غلاف غزة.







وصوتت الولايات المتحدة منفردة لصالح مشروع القرار، الذي يدين اطلاق الصواريخ على التجمعات الاستيطانية المحاذية للحدود الشرقية للقطاع، فيما عارض القرار ثلاثة من أعضاء مجلس الأمن الدولي.







كما وامتنع أحد عشر عضواً في مجلس الأمن من التصويت لصالح القرار، الأمر الذي أدى إلى عدم اعتماده من قبل المجلس.



رام الله - دنيا الوطن