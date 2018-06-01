فيديو: هذا ما قالته رزان النجار لـ "دنيا الوطن" قبل استشهادها

في لقاء سابق أعدته "دنيا الوطن" مع المسعفة الشهيدة رزان النجار (ملاك الرحمة"، أكدت أنها تعرضت للكثير من المخاطر خلال عملها في انقاذ المصابين على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس.







وقالت النجار، خلال لبرنامج "استيديو الوطن"، إنها ستواصل تطوعها في انقاذ الجرحى، ولن تخشى إرهاب الاحتلال الإسرائيلي أو نيران قناصته.







يذكر أن قناصة الاحتلال اغتالوا عصر اليوم الجمعة، المسعفة رزان النجار خلال تأديتها لواجبها في انقاذ الجرحى شرق خانيونس.









خاص دنيا الوطن