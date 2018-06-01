الفيتو الأمريكي يُبطل مشروع قرار أممي لتوفير حماية دولية للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

أبطل الفيتو الأمريكي مشروع قرار تقدمت به الكويت لمجلس الأمن الدولي من أجل توفير حماية دولية للفلسطينيين، وذلك بعد المجازر الإسرائيلي المتكررة بحقهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.







وصوت لصالح القرار عشرة دول مقابل دولة واحد ضد القرار فيما امتنع أربع دول عن التصويت، في حين حسم الفيتو الأمريكي الأمر، ورُفض مشروع القرار.











ودعت هايلي، خلال كلمة لها بمجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء للتصويت ضد القرار، معتبرةً أن مشروع القرار يمثل عائقاً أمام عملية السلام.







واتهمت هايلي، حركة حماس بالمسؤولية عن الأحداث في قطاع غزة، لافتةً إلى أن واشنطن ستقدم مشروع قرار بديل يدين استخدام حماس الصواريخ في قطاع غزة ويطالبها بوقف جهودها في مجال المقاومة.







وتابعت: "بإمكان مجلس الأمن إدانة العنف في غزة، أو إدانة بلد يقوم بالدفاع عن نفسه، الوضع في غزة مأساوي ولا يجب أن نسكت كثيراً".







وأكملت: "حماس مسؤولة بالكامل عن الأحداث في قطاع غزة، ونحن نشجع مجلس الأمن للتصويت بقوة ضد مشروع القرار، وأمام مجلس الامن خيارين إما ان يدعم حماس أو لا".







من ناحيته، قال مندوب الكويت في مجلس الأمن الدولي، إنه من الضروري ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، داعياً لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.







وأوضح مندوب الكويت، أن المطلوب توفير حماية دولية للفلسطينيين في موعد أقصاه ستين يوماً في حال اعتماد القرار، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الكويت.



وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، نيكي هايلي، إن بلادها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الكويت من أجل توفير حماية دولية للفلسطينيين.