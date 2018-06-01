الكشف عن تفاهمات أميركيّة إسرائيلية بخصوص الجنوب السوري

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الجمعة، مباحثاتٍ هاتفيّةً مع مايك بومبيو وزير الخارجيّة الأميركيّ؛ لمناقشة "التموضع الإيراني في سورية".والمحادثة بين بومبيو ونتنياهو هي الثانية خلال يومين لمناقشة الموضوع ذاته، بحسب ما ذكره موقع (عرب 48).وفي السّياق ذاته، ذكر المراسل السّياسي للقناة العاشرة، باراك رافيد، مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركيّة وإسرائيل اتفقتا على معارضة تغيير قواعد اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السّوري، المعمول به من تموز/يوليو الماضي، بالإضافة إلى معارضة إعادة سيطرة النظام السوري على المنطقة، إلا إذا تمت الموافقة على المطالب الإسرائيليّة بمغادرة القوات الإيرانيّة لكل سورية.وكشفت القناة عن اتصالات مكثّفة تجري بين الإسرائيليّين والأميركيّين خلال الفترة الأخيرة تنصبّ على الأوضاع في الجنوب السوريّ.وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، وفقًا للقناة، قد التقى، أول من أمس، الأربعاء، بنظيره الأميركي، جون بولتون في البيت الأبيض، وناقشا التموضع الإيراني في سورية بشكل عام وفي الجنوب السوريّ بشكل خاصّ.ونقلت القناة عن "مسؤول كبير" في البيت الأبيض، قوله: "إن بولتون وبن شابات اتفقا على التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في الجنوب السوري، كما اتفقا على العمل سويةً ضدّ أي خطوة تهدد وقف إطلاق النار أو من الممكن أن توسّع الاشتباك في المنطقة".ووفقًا للقناة، فإن المشاورات التي يجريها أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيليّ، في موسكو تحظى بغطاء أميركي كامل.كما ذكرت القناة أن المشاورات المكثفة تأتي استباقًا لاجتماع يُعقد في عمّان، الأسبوع المقبل، بين مسؤولين أردنيّين وأميركيّين وروس، لمناقشة الأوضاع في الجنوب السّوري.