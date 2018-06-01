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عربي

ملك السعودية يهدد باستهداف قطر عسكريا

ملك السعودية يهدد باستهداف قطر عسكريا
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (لوموند الفرنسية): "إن المملكة العربية  السعودية  هددت باستهداف قطر عسكريا في حال حصولها على منظومة (أس 400) الصاروخية الروسية".

وأوضحت الصحيفة، أن الملك سلمان بن عبد العزيز طلب تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع اتمام الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن ملك السعودية وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي، عبر فيها عن قلقه من اقتراب قطر من حسم صفقة مع روسيا للحصول على منظومة (أس 400) الصاروخية المخصصة للدفاع الجوي، وهي الخطوة التي ترى السعودية أنها تهدد سلامة مجالها الجوي وتنذر بالتصعيد في المنطقة.

وهدد الملك السعودي باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحييد هذه المنظومة الدفاعية، بما في ذلك التدخل عسكريا، وطلب من الرئيس الفرنسي المساعدة من أجل منع بيع المنظومة إلى قطر والحفاظ على استقرار المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أنها لم تحصل على تعليقات من وزارة الخارجية الفرنسية والسلطات السعودية حول مضمون الرسالة التي اطلعت على تفاصيلها من مصدر فرنسي وصفته بأنه قريب من هذه القضية.

وكان سفير قطر لدى روسيا فهد بن محمد العطية قد صرح مطلع العام الحالي أن قطر تسعى للحصول على منظومة الصواريخ الروسية التي تعتبر من أحدث منظومات الدفاع الجوي في العالم, وأكد حينها أن المفاوضات مع السلطات الروسية في مرحلة متقدمة.

وبعد شهر من تصريحات السفير القطري، أعلنت السعودية سعيها أيضا للحصول على منظومة (أس 400).

وتأتي التهديدات السعودية في سياق التطورات المتلاحقة لاستهداف قطر منذ فرض الحصار عليها قبل نحو سنة من الآن، وتقدم مؤشرا على عدم وجود نية للتخفيف من حدة التوتر تمهيدا للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية.

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