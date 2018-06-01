رفض في الكنيست لمناقشة وضع المرأة في غزة

رام الله - دنيا الوطنرفض رئيس الكنيست الإسرائيلي بولي إدلشتاين، وأعضاء آخرين من الأحزاب اليهودية، محاولات رئيسة لجنة المرأة في الكنيست عايدة سليمان من القائمة العربية المشتركة لإجراء مناقشة حول وضع المرأة في قطاع غزة.وسعت سليمان إلى إجراء المناقشة يوم الاثنين المقبل، إلا أن هناك محاولات لمنعها من خلال رفض عدد كبير من أعضاء الكنيست طرح القضية على جدول الأعمال، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وبحسب القناة العاشرة، فإن سليمان تهدف إلى تسليط الضوء على وضع المرأة في قطاع غزة في ظل الحصار والصعوبات التي تواجهها النساء اللواتي يعانين من السرطان في قطاع غزة في تلقي العلاج الطبي العاجل.