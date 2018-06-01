قيادي في الجبهة الديمقراطية يدعو للمشاركة في مليونية القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية في مخيم ملكة شرق مدينة غزة في "الجمعة العاشرة لمسيرات العودة "جمعة من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك" أكد على استمرار فعاليات مسيرة العودة بالعودة وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة .وحيا أبوظريفة شعبنا الفلسطيني في مناطق 48 وفي حيفا وفي كل مدن الداخل المحتل على وقفتهم المشرفة والداعمة لمسيرات كسر الحصار، داعياً في الوقت ذاته جميع أبناء شعبنا والأمة العربية و الإسلامية إلى المشاركة في فعاليات الجمعة القادمة لمسيرة العودة والتي أطلق عليها إسم (مليونية القدس )، والتي تأتي تزامنًا مع ذكرى احتلال فلسطين عام 67 وإحياءاً ليوم القدس العالمي.ورحب أبوظريفة بالمواقف الشجاعة لدولة الكويت حكومةً وشعباً في مجلس الأمن الدولي، اتجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. مُعرباً في الوقت نفسه عن إدانتة الشديدة لانحياز الولايات المتحدة الأمريكية الكامل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعدائها لشعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة.ودعا أبوظريفة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى التقدم بطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الاحتلال والاستيطان، واستكمال إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية وتفعيل الشكاوي ضد مرتكبيها، بما في ذلك الاعتقال الجماعي في السجون الإسرائيلية، وحصار قطاع غزة والحروب العدوانية ضده، وجرائم القتل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية.