فيديو: حرائق في مستوطنات مجاورة لغزة بفعل طائرات ورقية















رام الله - دنيا الوطنشبت عدة حرائق، اليوم الجمعة، في الأحراش والأراضي الزراعية الإسرائيلية داخل المستوطنات المجاورة لحدود قطاع غزة وذلك بفعل طائرات ورقية حارقة.وبحسب القناة العاشرة، فإن الحرائق شبت في مستوطنات بيئري وناحل عوز وكفار عزة ومفلاسيم، مشيرةً إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد تلك الحرائق.وتشهد حدود قطاع غزة مواجهات محدودة أدت لإصابة عدد من الشبان بالرصاص الحي وقنابل الغاز.