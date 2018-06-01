عاجل

  • فرنسا: لن نتنازل ابدا عن امن اسرائيل

  • فرنسا: فوتنا فرصة لإيجاد حلول وكان من الممكن فتح نقاش اكبر بشأن مشروع القرار الكويتي

  • فرنسا: القيت عشرات الصواريخ على قطاع غزة وبقي مجلس الامن صامتا وهذا الصمت غير مقبول

  • فرنسا: اذا تنصل مجلس الامن من مسؤولياتها فمن يتحمل المسؤولية

  • فرنسا: نأسف عن عجز مجلس الامن التصويت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

  • بريطانيا: نشعر ببالغ القلق حول الاوضاع الميدانية في غزة

  • الكويت: عجز مجلس الامن عن القيام بمسؤولياته سيفاقم من تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية

  • مجلس الامن يفشل في التصويت على مشروع قرار الكويت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

مباشر | مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

شؤون فلسطينية

أبو دياك: المسعفة رزان النجار شهيدة وشاهدة على جرائم الاحتلال

أبو دياك: المسعفة رزان النجار شهيدة وشاهدة على جرائم الاحتلال
علي أبو دياك
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العدل علي أبو دياك اليوم الجمعة، إن الشهيدة
المسعفة المتطوعة رزان النجار شهيدة اليوم وشاهدة الأمس على الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا على أبواب الحصار الجائر في غزة.

وأضاف أبو دياك بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي قد أضاف الى سجله الإجرامي وملفات جرائمه البشعة بحق شعبنا جريمة قتل جديدة مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق الرصاص القاتل على المسعفة رزان النجار، لتضاف هذه الجريمة البشعة إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا، ضمن سياسة الارهاب المنظم وارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل.

ودعا أبو دياك المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة والمسؤولين والضباط والجنود وكافة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم عدوان موثقة بحق أبناء شعبنا، مضيفا بأن جريمة قنص وقتل المسعفة المبتدئة رزان النجار يضيف صفعة أخرى للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية ويضيف وصمة عار جديدة لكل الساكتين عن الحق ولكل من يجاملون الاحتلال على حساب دم شعبنا الفلسطيني.

ودعا أبو دياك أبناء شعبنا الى الوحدة وإنهاء الانقسام البغيض والوقوف صفا واحدا موحدا في ظل قيادة رئيس دولة فلسطين في معركة الثبات على الحق والشرعية والمشروع الوطني ومواجهة العدوان والارهاب الاسرائيلي، ومواجهة الجريمة
المتواصلة لتهويد القدس وطمس هويتها وتاريخها العربي الفلسطيني.

وأكد أبو دياك بأن شعبنا لن يقبل بأي صفقة مشبوهة أو حل بديل عن جلاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية الواحدة وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

فيديو: هذا ما قالته رزان النجار لـ &#34;دنيا الوطن&#34; قبل استشهادها

فيديو: هذا ما قالته رزان النجار لـ "دنيا الوطن" قبل استشهادها

الفيتو الأمريكي يُبطل مشروع قرار أممي لتوفير حماية دولية للفلسطينيين

الفيتو الأمريكي يُبطل مشروع قرار أممي لتوفير حماية دولية للفلسطينيين

رفض في الكنيست لمناقشة وضع المرأة في غزة

رفض في الكنيست لمناقشة وضع المرأة في غزة

فيديو: بشهادة إحدى زميلاتها.. هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بخانيونس

فيديو: بشهادة إحدى زميلاتها.. هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بخانيونس

قيادي في الجبهة الديمقراطية يدعو للمشاركة في مليونية القدس

قيادي في الجبهة الديمقراطية يدعو للمشاركة في مليونية القدس

فيديو: حرائق في مستوطنات مجاورة لغزة بفعل طائرات ورقية

فيديو: حرائق في مستوطنات مجاورة لغزة بفعل طائرات ورقية

فيديو: تظاهرة في حيفا تضامنًا مع غزة

فيديو: تظاهرة في حيفا تضامنًا مع غزة

وفاة مواطن سقط عليه خزان ماء في الخليل

وفاة مواطن سقط عليه خزان ماء في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

رفض في الكنيست لمناقشة وضع المرأة في غزة

رفض في الكنيست لمناقشة وضع المرأة في غزة

قيادي في الجبهة الديمقراطية يدعو للمشاركة في مليونية القدس

قيادي في الجبهة الديمقراطية يدعو للمشاركة في مليونية القدس

فيديو: حرائق في مستوطنات مجاورة لغزة بفعل طائرات ورقية

فيديو: حرائق في مستوطنات مجاورة لغزة بفعل طائرات ورقية

أبو دياك: المسعفة رزان النجار شهيدة وشاهدة على جرائم الاحتلال

أبو دياك: المسعفة رزان النجار شهيدة وشاهدة على جرائم الاحتلال

فيديو: تظاهرة في حيفا تضامنًا مع غزة

فيديو: تظاهرة في حيفا تضامنًا مع غزة

وفاة مواطن سقط عليه خزان ماء في الخليل

وفاة مواطن سقط عليه خزان ماء في الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في يطا بالخليل

مصرع طفل بحادث دهس في يطا بالخليل

وزير الصحة يدين قتل الجيش الإسرائيلي لمسعفة في غزة

وزير الصحة يدين قتل الجيش الإسرائيلي لمسعفة في غزة

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

الكشف عن تفاهمات أميركيّة إسرائيلية بخصوص الجنوب السوري

الكشف عن تفاهمات أميركيّة إسرائيلية بخصوص الجنوب السوري

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

الصين: لا بديل عن الدور المصري في حل قضية السلام بالشرق الأوسط

الصين: لا بديل عن الدور المصري في حل قضية السلام بالشرق الأوسط

وزير إماراتي: متمسكون بالتسوية السياسية باليمن وتدخلنا كان إضطرارياً

وزير إماراتي: متمسكون بالتسوية السياسية باليمن وتدخلنا كان إضطرارياً