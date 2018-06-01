فيديو: تظاهرة في حيفا تضامنًا مع غزة

رام الله - دنيا الوطنتظاهر نحو 300 فلسطيني من سكان مدينة حيفا داخل أراضي عام 48، مساء اليوم الجمعة، في ساحة رئيسية وسط المدينة تضامنًا مع قطاع غزة.وطالب المتظاهرون برفع الحصار عن قطاع غزة ووقف عمليات إطلاق النار ضد المتظاهرين السلميين على الحدود. مناشدين العالم الحر والمجتمع الدولي بالتدخل لتوفير الحماية للمتظاهرين بغزة وتلبية مطالبهم، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وشارك أعضاء من النواب العرب عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، بالتظاهرة التي دعا إليها حراك شباب أطلق على نفسه اسم "اغضب مع غزة".ولوحظ انتشار لقوات الشرطة الإسرائيلية، فيما تجمع العشرات من الناشطين اليمنيين المتطرفين قبالة المتظاهرين الفلسطينيين.وأبعدت الشرطة أحد أفراد اليمين المتطرف بعد أن رفع العلم الإسرائيلي بجوار المتظاهرين الفلسطينيين الذين كانوا يرددون شعارات تضامنية مع غزة.