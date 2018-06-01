وفاة مواطن سقط عليه خزان ماء في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبيّة في مستشفى "أبو الحسن القاسم" في يطا، مساء الجمعة، عن وفاة مواطن جرّاء سقوط خزان ماء عليه، كان يحاول رفعه على سطح منزله.وقالت المصادر إنّ المواطن يعقوب محمد العمور (40 عامًا)، من منطقة رقعة في يطا، وصل قسم الطوارئ في وضع حرج، ثم أعلن عن وفاته، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وكانت الشرطة أعلنت عن وفاة الطفل يوسف جعفر النعامين (عام ونصف)، مساء اليوم، بحادث دهس وقع في مدينة يطا جنوب الخليل.