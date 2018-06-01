عاجل

  • فرنسا: لن نتنازل ابدا عن امن اسرائيل

  • فرنسا: فوتنا فرصة لإيجاد حلول وكان من الممكن فتح نقاش اكبر بشأن مشروع القرار الكويتي

  • فرنسا: القيت عشرات الصواريخ على قطاع غزة وبقي مجلس الامن صامتا وهذا الصمت غير مقبول

  • فرنسا: اذا تنصل مجلس الامن من مسؤولياتها فمن يتحمل المسؤولية

  • فرنسا: نأسف عن عجز مجلس الامن التصويت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

  • بريطانيا: نشعر ببالغ القلق حول الاوضاع الميدانية في غزة

  • الكويت: عجز مجلس الامن عن القيام بمسؤولياته سيفاقم من تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية

  • مجلس الامن يفشل في التصويت على مشروع قرار الكويت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

مباشر | مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

شؤون فلسطينية

وفاة مواطن سقط عليه خزان ماء في الخليل

وفاة مواطن سقط عليه خزان ماء في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر طبيّة في مستشفى "أبو الحسن القاسم" في يطا، مساء الجمعة، عن وفاة مواطن جرّاء سقوط خزان ماء عليه، كان يحاول رفعه على سطح منزله.

وقالت المصادر إنّ المواطن يعقوب محمد العمور (40 عامًا)، من منطقة رقعة في يطا، وصل قسم الطوارئ في وضع حرج، ثم أعلن عن وفاته، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وكانت الشرطة أعلنت عن وفاة الطفل يوسف جعفر النعامين (عام ونصف)، مساء اليوم، بحادث دهس وقع في مدينة يطا جنوب الخليل.

أخبار ذات صلة

فيديو: هذا ما قالته رزان النجار لـ &#34;دنيا الوطن&#34; قبل استشهادها

فيديو: هذا ما قالته رزان النجار لـ "دنيا الوطن" قبل استشهادها

الفيتو الأمريكي يُبطل مشروع قرار أممي لتوفير حماية دولية للفلسطينيين

الفيتو الأمريكي يُبطل مشروع قرار أممي لتوفير حماية دولية للفلسطينيين

رفض في الكنيست لمناقشة وضع المرأة في غزة

رفض في الكنيست لمناقشة وضع المرأة في غزة

فيديو: بشهادة إحدى زميلاتها.. هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بخانيونس

فيديو: بشهادة إحدى زميلاتها.. هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بخانيونس

قيادي في الجبهة الديمقراطية يدعو للمشاركة في مليونية القدس

قيادي في الجبهة الديمقراطية يدعو للمشاركة في مليونية القدس

فيديو: حرائق في مستوطنات مجاورة لغزة بفعل طائرات ورقية

فيديو: حرائق في مستوطنات مجاورة لغزة بفعل طائرات ورقية

أبو دياك: المسعفة رزان النجار شهيدة وشاهدة على جرائم الاحتلال

أبو دياك: المسعفة رزان النجار شهيدة وشاهدة على جرائم الاحتلال

فيديو: تظاهرة في حيفا تضامنًا مع غزة

فيديو: تظاهرة في حيفا تضامنًا مع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

رفض في الكنيست لمناقشة وضع المرأة في غزة

رفض في الكنيست لمناقشة وضع المرأة في غزة

قيادي في الجبهة الديمقراطية يدعو للمشاركة في مليونية القدس

قيادي في الجبهة الديمقراطية يدعو للمشاركة في مليونية القدس

فيديو: حرائق في مستوطنات مجاورة لغزة بفعل طائرات ورقية

فيديو: حرائق في مستوطنات مجاورة لغزة بفعل طائرات ورقية

أبو دياك: المسعفة رزان النجار شهيدة وشاهدة على جرائم الاحتلال

أبو دياك: المسعفة رزان النجار شهيدة وشاهدة على جرائم الاحتلال

فيديو: تظاهرة في حيفا تضامنًا مع غزة

فيديو: تظاهرة في حيفا تضامنًا مع غزة

وفاة مواطن سقط عليه خزان ماء في الخليل

وفاة مواطن سقط عليه خزان ماء في الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في يطا بالخليل

مصرع طفل بحادث دهس في يطا بالخليل

وزير الصحة يدين قتل الجيش الإسرائيلي لمسعفة في غزة

وزير الصحة يدين قتل الجيش الإسرائيلي لمسعفة في غزة

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

الكشف عن تفاهمات أميركيّة إسرائيلية بخصوص الجنوب السوري

الكشف عن تفاهمات أميركيّة إسرائيلية بخصوص الجنوب السوري

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

الصين: لا بديل عن الدور المصري في حل قضية السلام بالشرق الأوسط

الصين: لا بديل عن الدور المصري في حل قضية السلام بالشرق الأوسط

وزير إماراتي: متمسكون بالتسوية السياسية باليمن وتدخلنا كان إضطرارياً

وزير إماراتي: متمسكون بالتسوية السياسية باليمن وتدخلنا كان إضطرارياً