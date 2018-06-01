مصرع طفل بحادث دهس في يطا بالخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي الطفل يوسف جعفر النعامين (عام ونصف)، مصرعه مساء اليوم الجمعة، بحادث دهس وقع في مدينة يطا جنوب الخليل.وأفاد المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، أن الاطباء في مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا، أعلنوا عن وفاة الطفل النعامين متأثرًا بإصابته، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقال ارزيقات: "خلال تحقيقات الشرطة الأولية أفاد ذووه أنه تعرض لحادث دهس، ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ظروف الحادث".