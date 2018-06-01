بعد اقل من ساعة.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار توفير حماية للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يصوت مجلس الامن الدولي مساء اليوم الجمعة، على مشروع قرار كويتي، يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من المقرر أن يصوت مجلس الامن الدولي مساء اليوم الجمعة، على مشروع قرار كويتي، يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
هذا وسيصوت مجل الامن الدولي على مشروع القرار في الساعة العاشرة من مساء الجمعة بتوقيت القدس.
وكانت دولة الكويت قد تقدمت بمشروع قرار يقضي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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