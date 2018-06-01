بعد اقل من ساعة.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار توفير حماية للفلسطينيين





هذا وسيصوت مجل الامن الدولي على مشروع القرار في الساعة العاشرة من مساء الجمعة بتوقيت القدس.





وكانت دولة الكويت قد تقدمت بمشروع قرار يقضي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصوت مجلس الامن الدولي مساء اليوم الجمعة، على مشروع قرار كويتي، يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.