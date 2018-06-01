استشهاد (ملاك الرحمة) رزان النجار

استشهدت المتطوعة الطبية، رزان النجار (21 عام)، مساء اليوم الجمعة، على حدود قطاع غزة.





وأعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة استشهاد رزان النجار على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، أثناء اسعافها للجرحى على الحدود.





ورزان النجار، هي فتاة فلسطينية، تبلغ من العمر واحد وعشرون ربيعاً، المتطوعة الوحيدة التي تداوي جرحى مسيرة العودة الكبرى على حدود خزاعة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وتعمل النجار من الساعة السابعة صباحاً، وحتى العاشرة مساءً لإنقاذ الجرحى والمصابين بالاختناق.









رام الله - دنيا الوطن