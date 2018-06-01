الكنيست الإسرائيلي يرفض مناقشة وضع المرأة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (القدس) المحلية، إن رئيس الكنيست الإسرائيلي بولي إدلشتاين، وأعضاء آخرين من الأحزاب اليهودية، رفض محاولات رئيسة لجنة المرأة في الكنيست عايدة سليمان من القائمة العربية المشتركة لإجراء مناقشة حول وضع المرأة في قطاع غزة.



وأوضحت الصحيفة، أن سليمان سعت إلى إجراء المناقشة يوم الاثنين المقبل، إلا أن هناك محاولات لمنعها من خلال رفض عدد كبير من أعضاء الكنيست طرح القضية على جدول الأعمال.وبحسب القناة العاشرة، فإن سليمان تهدف إلى تسليط الضوء على وضع المرأة في قطاع غزة في ظل الحصار والصعوبات التي تواجهها النساء اللواتي يعانين من السرطان في قطاع غزة في تلقي العلاج الطبي العاجل.