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قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دولة قطر، إن المقاطعة الاقتصادية العربية لها لم تؤثرلا عليها، لافتةً إلى أنها نجحت في "لجم التأثير الاقتصادي والمالي الذي تفرضه المقاطعة".

وحسب وكالة (سبوتنك) للأنباء، فقد منح صندوق النقد الدولي الاقتصاد القطري نظرة إيجابية، ومتوقعا بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% خلال 2018، وشدد الصندوق على أن القطاع المصرفي القطري "بخير ويتمتع بصلابة ومرونة".

وأشار الصندوق إلى نجاح قطر في لجم التأثير الاقتصادي والمالي الذي يفرضه الحصار، وأن "الاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي بمواجهة أيه مخاطر محتملة".

وتؤكد تقارير أن معدلات التضخم في قطر ما زالت تحت السيطرة ولا تزال آفاق النمو على المدى القريب إيجابية بوجه عام.

ويرى الصندوق أن الدين العام (المقدر بنسبة 54% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017) في مستوى يمكن تحمله.

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