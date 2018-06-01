شؤون فلسطينية

هآرتس: المواجهة العسكرية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية مسألة وقت

هآرتس: المواجهة العسكرية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية مسألة وقت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن الأزمات المتفاقمة التي تمر بقطاع غزة، ستبقى شبحاً يطارد إسرائيل، لافتةً إلى أن المواجهة العسكرية المقبلة هي مسألة وقت.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تفوقت عسكرياً في غزة، وذلك تماماً كما حدث قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فالأزمات بغزة تتفاقم، وستبقى شبحا يطارد إسرائيل، مضيفةً: "فشل الحكومة الإسرائيلية يكمن في نفس نتائج تقرير مراقب الدولة بعد حرب 2014 فهذه الحكومة لم تجد حتى الآن الخيارات والبدائل الاستراتيجية الأخرى لمشكلة غزة".

وتابعت: "الآن تعود هذه الحكومة لنفس الأخطاء، ولكن الأزمات في قطاع غزة أصعب من فترة الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام ٢٠١٤".

وأكملت: "جميع قيادات المنظومة الأمنية الإسرائيلية اقترحوا زيارة التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة من جهة مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية"، منوهةً إلى أنه بدون حلول عملية لمشاكل غزة، ستبقى التهديدات بتجديد التصعيد أو المواجهة العسكرية شبحاً يطارد إسرائيل، التي يجب عليها أن لا تنسى ال٢٤ ساعة المتوترة، في غلاف غزة الأسبوع الماضي.

واعتبرت أن "الجولة العسكرية القادمة هي مسألة وقت، في ظل غياب الحلول، وضعف قوة الردع الإسرائيلية أمام الفصائل الفلسطينية بغزة".

أخبار ذات صلة

صورة: هذه المناطق التي طالتها نيران الطائرات الورقية التي أُطلقت من غزة

صورة: هذه المناطق التي طالتها نيران الطائرات الورقية التي أُطلقت من غزة

الكنيست الإسرائيلي يرفض مناقشة وضع المرأة في قطاع غزة

الكنيست الإسرائيلي يرفض مناقشة وضع المرأة في قطاع غزة

شاهد: الفلسطينيون يشاركون بفعاليات جمعة &#34;من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك&#34;

شاهد: الفلسطينيون يشاركون بفعاليات جمعة "من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك"

صحيفة: الرئيس عباس رفض لقاء وفد من الكونجرس الأمريكي

صحيفة: الرئيس عباس رفض لقاء وفد من الكونجرس الأمريكي

مجلس القضاء الأعلى: إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية

مجلس القضاء الأعلى: إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم هدم تجمّع الخان الأحمر بالقدس

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم هدم تجمّع الخان الأحمر بالقدس

سفن الحرية لغزة تصل العاصمة الهولندية الأحد المقبل

سفن الحرية لغزة تصل العاصمة الهولندية الأحد المقبل

استعدادات عسكرية إسرائيلية لمواجهة مسيرات العودة

استعدادات عسكرية إسرائيلية لمواجهة مسيرات العودة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مجلس القضاء الأعلى: إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية

مجلس القضاء الأعلى: إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم هدم تجمّع الخان الأحمر بالقدس

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم هدم تجمّع الخان الأحمر بالقدس

سفن الحرية لغزة تصل العاصمة الهولندية الأحد المقبل

سفن الحرية لغزة تصل العاصمة الهولندية الأحد المقبل

الجيش الإسرائيلي يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة

معاريف: التصعيد الأخير بغزة ساهم بتسريع مفاوضات التسوية الشاملة

معاريف: التصعيد الأخير بغزة ساهم بتسريع مفاوضات التسوية الشاملة

ربع مليون مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصى

ربع مليون مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصى

الصليب الأحمر يحذر من أزمة صحية &#34;غير مسبوقة&#34; في قطاع غزة

الصليب الأحمر يحذر من أزمة صحية "غير مسبوقة" في قطاع غزة

أبو شهلا يطالب وزراء العمل بالعالم بانصاف عمال فلسطين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم

أبو شهلا يطالب وزراء العمل بالعالم بانصاف عمال فلسطين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

الصين: لا بديل عن الدور المصري في حل قضية السلام بالشرق الأوسط

الصين: لا بديل عن الدور المصري في حل قضية السلام بالشرق الأوسط

وزير إماراتي: متمسكون بالتسوية السياسية باليمن وتدخلنا كان إضطرارياً

وزير إماراتي: متمسكون بالتسوية السياسية باليمن وتدخلنا كان إضطرارياً

بوتين وولي عهد أبوظبي يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية

بوتين وولي عهد أبوظبي يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية