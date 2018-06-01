هآرتس: المواجهة العسكرية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية مسألة وقت

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن الأزمات المتفاقمة التي تمر بقطاع غزة، ستبقى شبحاً يطارد إسرائيل، لافتةً إلى أن المواجهة العسكرية المقبلة هي مسألة وقت.



وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تفوقت عسكرياً في غزة، وذلك تماماً كما حدث قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فالأزمات بغزة تتفاقم، وستبقى شبحا يطارد إسرائيل، مضيفةً: "فشل الحكومة الإسرائيلية يكمن في نفس نتائج تقرير مراقب الدولة بعد حرب 2014 فهذه الحكومة لم تجد حتى الآن الخيارات والبدائل الاستراتيجية الأخرى لمشكلة غزة".





وتابعت: "الآن تعود هذه الحكومة لنفس الأخطاء، ولكن الأزمات في قطاع غزة أصعب من فترة الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام ٢٠١٤".وأكملت: "جميع قيادات المنظومة الأمنية الإسرائيلية اقترحوا زيارة التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة من جهة مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية"، منوهةً إلى أنه بدون حلول عملية لمشاكل غزة، ستبقى التهديدات بتجديد التصعيد أو المواجهة العسكرية شبحاً يطارد إسرائيل، التي يجب عليها أن لا تنسى ال٢٤ ساعة المتوترة، في غلاف غزة الأسبوع الماضي.واعتبرت أن "الجولة العسكرية القادمة هي مسألة وقت، في ظل غياب الحلول، وضعف قوة الردع الإسرائيلية أمام الفصائل الفلسطينية بغزة".