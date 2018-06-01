شاهد: الفلسطينيون يشاركون بفعاليات جمعة "من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك"

بدء الفلسطينيون في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، المشاركة في فعاليات الجمعة العاشرة لمسيرة العودة الكبرى، والتي تحمل شعار "من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك".

هذا وأعلن الإعلام الإسرائيلي، عن وقوع حريق في كيبوتس مفلاسيم، وكيبوتسات بئيري وناحال عوز وكفار عزة بفعل طائرات ورقية حارقة.





















رام الله - دنيا الوطنوقالت الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار إن استمرار المسيرات في غزة بمشاركة كافّة القوى والقطاعات الشعبيّة، كمسيرات جماهيريّة شعبيّة بطابعها وأدواتها السلميّة "تأتي لحماية حقّنا في العودة وكسر الحصار".وأضافت الهيئة في بيان لها "نؤكّد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه، موجّهين التحيّة لأهلنا في الداخل 48، وخاصّة جماهير شعبنا في حيفا، عروس الكرمل".وفي هذا السياق، أقدمت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة رفح، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، على مخيم العودة بالمدينة، فيما لم يبلغ حتى اللحظة عن أي إصابات.