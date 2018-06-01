صحيفة: الرئيس عباس رفض لقاء وفد من الكونجرس الأمريكي

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن الرئيس محمود عباس، رفض مقابلة وفد من الكونغرس الأمريكي قبل نحو شهرين، احتجاجاً على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف المسؤول الفلسطيني" "قرار الرئيس عباس جاء بمثابة رسالة إلى الديمقراطيين مفادها بأنه رغم انتقادهم لسياسات ترامب فإنهم لم يتخذوا أي إجراء ملموس لمعارضة قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها".

وأوضحت الصحيفة، أن الوفد كان يضم 11 عضواً من الكونغرس أغلبهم من الديمقراطيين، بقيادة زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي".وأضافت أن الوفد زار إسرائيل وعقد محادثات مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، كما توجه إلى الأردن لعقد مباحثات مع الملك عبدالله الثاني، في العاصمة (عمان).وأشارت إلى أن الوفد كان يريد زيارة رام الله للاستماع إلى وجهة نظر الرئيس عباس حيال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن رغبته قوبلت بالرفض.ونقلت الصحيفة، عن مسؤول فلسطيني لم تسمه قوله: إن الرئيس عباس رفض مقابلة وفد الكونغرس، رغم علمه بأن جميع أعضائه من الديمقراطيين ومن بينهم منتقدون لترامب، لافتاً إلى أن الرئيس اعتبر صمت الديمقراطيين على قرار ترامب بمثابة مباركة له.