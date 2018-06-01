وزير إماراتي: متمسكون بالتسوية السياسية باليمن وتدخلنا كان إضطرارياً

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن بلاده متمسكة بالتسوية السياسية في اليمن، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أن الأطراف اليمنية مسؤولة عن التوصل لهذا الحل.



وأضاف قرقاش، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أنه لا يمكن للحل الأممي أن يتم إلا بوجود جميع الأطراف السياسية في اليمن، وأن خريطة القرار الأممي ستتضمن "رفضاً للانقلاب الحوثي الذي قوض الحل السياسي في اليمن"، مشيراً إلى أن الحوثيين أصبحوا أضعف بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.وأكد أن التدخل الإماراتي في اليمن كان اضطرارياً في إطار عاصفة الحزم، "إذ أن بلاده لم تكن لتقبل بأي تدخل إيراني أو تمركز في هذا الجزء من الجزيرة العربية".وقال: "نحن دولة الإمارات ضمن التحالف العربي، معنيون أساسا بالأمن الإقليمي وعدم وجود أي تحد إقليمي سواء كان تحديا إيرانيا أو مسألة استخدام الصواريخ الإيرانية في اليمن".وصرح الوزير الإماراتي بأن بلاده قدمت 3.7 مليارات دولار مساعدات إنسانية لليمن منذ بداية الأزمة، إضافة لفتح العديد من الموانئ والخدمات الإنسانية الأخرى.وأشار إلى أن أكثر من جهة تقوم بتوزيع المساعدات في اليمن، أهمها الصليب الأحمر الإماراتي والقوات المسلحة الإماراتية، والجمعيات التابعة للأمم المتحدة، ووزعت أقسام منها على قطاع التعليم والكهرباء.