مجلس القضاء الأعلى: إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية

قال مجلس القضاء الأعلى في فلسطين، إنه ضمن سياسات المرفق القضائي في تحقيق الردع العام في المجتمع والردع الخاص للمتهم فيما يتعلق بالجرائم المرورية فقد تم اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الالية، وخاصة قيادة السيارات الغير مسجلة بسلطة الترخيص (المشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال.





وأوضح المجلس، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الإجراءات وصلت إلى حد سحب الرخص وتمديد التوقيف من قبل السادة قضاة الصلح بناءً على الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً في المادة (119) وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وتعديلاته.







وأضافت: "وعليه فقد أوقف قاضي صلح محكمة رام الله المتهم (ح . ج) لمدة خمسة عشر يوما بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة



بسلطة الترخيص (مشطوبة) وقيادتها بدون تأمين ساري المفعول، والقيادة بطيش وإهمال معرضا حياة الاشخاص والاموال للخطر، لحين استكمال التحقيقات".







وفي السياق ذاته أوقفت محكمة صلح رام الله أيضا ولنفس المدة المتهم (و . د) بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال، وقد تم سحب رخص القيادة الخاصة بهم وايداعها في دائرة الترخيص.



رام الله - دنيا الوطنكما أوقف قاضي محكمة صلح رام الله كل من المتهمين (أ . خ) و(ح . ك) لمدة خمسة عشر يوما لاستكمال التحقيقات وذلك بتهمة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة عابري الطريق والتسبب بحادث طرق نتج عنه إصابات جسمانية وذلك أثناءقيادتهم لدراجاتهم النارية، وتم سحب رخص القيادة الخاصة بهم. علماً أنه لا تملك أي جهة أخرى سوى القضاء الحق في تمديد توقيف المتهم بموجب أحكام المواد المشار إليها سابقاً من قانون الإجراءات الجزائية.