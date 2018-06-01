شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم هدم تجمّع الخان الأحمر بالقدس

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم هدم تجمّع الخان الأحمر بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني، والسيد سكوت أندرسون، مدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية، الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن خططها الرامية إلى هدم تجمّع الخان الأحمر البدوي الفلسطيني، والذي يقع على مشارف القدس الشرقية في الضفة الغربية، والترحيل الجماعي لسكانه.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في يوم 24 أيار/مايو، الالتماس الذي رفعه سكان التجمع لمنع عمليات الهدم، حيث وضعت بذلك نهاية للمساعي القانونية التي استمرت لسنوات طويلة ولم تترك أي خيارات قانونية تقريبًا لحماية هذا التجمع.
 
وقال ماكغولدريك إن "سكان تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو، شأنهم شأن العديد من الفلسطينيين في المنطقة (ج)، حاربوا على مدى سنوات للعيش بكرامة، وحماية أطفالهم وبيوتهم وتجمعاتهم. وقد خاضوا الكفاح في وجه الضغط الهائل الذي يُمارَس عليهم يوميًا، وهم يطالبون المجتمع الدولي أن يستمر في دعمهم لمنع هدم بيوتهم".
 
وأضاف: "باتت جميع المباني القائمة في تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو الآن عرضة للهدم الفوري من قبل السلطات الإسرائيلية، بما فيها المدرسة التي شُيدت في بادئ الأمر بدعم من المانحين. ويدرُس في هذه المدرسة نحو 170 طالبًا من التجمع ومن أربع مناطق محيطة به".

وتابع: "يسعى الترحيل المقترح إلى نقل هذا التجمع الريفي الذي يعتمد على تربية الماشية إلى موقع حضري لا يتناسب مع أسلوب حياة البدو وثقافتهم وتقاليدهم، ومن المرجح أن يزيد من مستوى احتياجاتهم الإنسانية".
 

أخبار ذات صلة

صورة: هذه المناطق التي طالتها نيران الطائرات الورقية التي أُطلقت من غزة

صورة: هذه المناطق التي طالتها نيران الطائرات الورقية التي أُطلقت من غزة

الكنيست الإسرائيلي يرفض مناقشة وضع المرأة في قطاع غزة

الكنيست الإسرائيلي يرفض مناقشة وضع المرأة في قطاع غزة

هآرتس: المواجهة العسكرية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية مسألة وقت

هآرتس: المواجهة العسكرية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية مسألة وقت

شاهد: الفلسطينيون يشاركون بفعاليات جمعة &#34;من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك&#34;

شاهد: الفلسطينيون يشاركون بفعاليات جمعة "من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك"

صحيفة: الرئيس عباس رفض لقاء وفد من الكونجرس الأمريكي

صحيفة: الرئيس عباس رفض لقاء وفد من الكونجرس الأمريكي

مجلس القضاء الأعلى: إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية

مجلس القضاء الأعلى: إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية

سفن الحرية لغزة تصل العاصمة الهولندية الأحد المقبل

سفن الحرية لغزة تصل العاصمة الهولندية الأحد المقبل

استعدادات عسكرية إسرائيلية لمواجهة مسيرات العودة

استعدادات عسكرية إسرائيلية لمواجهة مسيرات العودة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مجلس القضاء الأعلى: إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية

مجلس القضاء الأعلى: إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم هدم تجمّع الخان الأحمر بالقدس

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم هدم تجمّع الخان الأحمر بالقدس

سفن الحرية لغزة تصل العاصمة الهولندية الأحد المقبل

سفن الحرية لغزة تصل العاصمة الهولندية الأحد المقبل

الجيش الإسرائيلي يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة

معاريف: التصعيد الأخير بغزة ساهم بتسريع مفاوضات التسوية الشاملة

معاريف: التصعيد الأخير بغزة ساهم بتسريع مفاوضات التسوية الشاملة

ربع مليون مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصى

ربع مليون مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصى

الصليب الأحمر يحذر من أزمة صحية &#34;غير مسبوقة&#34; في قطاع غزة

الصليب الأحمر يحذر من أزمة صحية "غير مسبوقة" في قطاع غزة

أبو شهلا يطالب وزراء العمل بالعالم بانصاف عمال فلسطين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم

أبو شهلا يطالب وزراء العمل بالعالم بانصاف عمال فلسطين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

الصين: لا بديل عن الدور المصري في حل قضية السلام بالشرق الأوسط

الصين: لا بديل عن الدور المصري في حل قضية السلام بالشرق الأوسط

وزير إماراتي: متمسكون بالتسوية السياسية باليمن وتدخلنا كان إضطرارياً

وزير إماراتي: متمسكون بالتسوية السياسية باليمن وتدخلنا كان إضطرارياً

بوتين وولي عهد أبوظبي يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية

بوتين وولي عهد أبوظبي يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية