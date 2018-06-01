الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم هدم تجمّع الخان الأحمر بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

دعا جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني، والسيد سكوت أندرسون، مدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية، الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن خططها الرامية إلى هدم تجمّع الخان الأحمر البدوي الفلسطيني، والذي يقع على مشارف القدس الشرقية في الضفة الغربية، والترحيل الجماعي لسكانه.







وتأتي هذه الدعوة بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في يوم 24 أيار/مايو، الالتماس الذي رفعه سكان التجمع لمنع عمليات الهدم، حيث وضعت بذلك نهاية للمساعي القانونية التي استمرت لسنوات طويلة ولم تترك أي خيارات قانونية تقريبًا لحماية هذا التجمع.



وأضاف: "باتت جميع المباني القائمة في تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو الآن عرضة للهدم الفوري من قبل السلطات الإسرائيلية، بما فيها المدرسة التي شُيدت في بادئ الأمر بدعم من المانحين. ويدرُس في هذه المدرسة نحو 170 طالبًا من التجمع ومن أربع مناطق محيطة به".







وتابع: "يسعى الترحيل المقترح إلى نقل هذا التجمع الريفي الذي يعتمد على تربية الماشية إلى موقع حضري لا يتناسب مع أسلوب حياة البدو وثقافتهم وتقاليدهم، ومن المرجح أن يزيد من مستوى احتياجاتهم الإنسانية".

وقال ماكغولدريك إن "سكان تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو، شأنهم شأن العديد من الفلسطينيين في المنطقة (ج)، حاربوا على مدى سنوات للعيش بكرامة، وحماية أطفالهم وبيوتهم وتجمعاتهم. وقد خاضوا الكفاح في وجه الضغط الهائل الذي يُمارَس عليهم يوميًا، وهم يطالبون المجتمع الدولي أن يستمر في دعمهم لمنع هدم بيوتهم".