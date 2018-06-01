دون أسباب مُعلنة.. ميسي لن يلتقي نتنياهو أو أي وزير إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن لاعبي المنتخب الأرجنتيني، طالبوا بعدم الاجتماع مع الشخصيات السياسية في إسرائيل.



وأوضحت الصحيفة، أن المنتخب الأرجنتيني أبلغ إسرائيل بأن أعضائه لا يريدون التسليم على أعضاء الكنيست أو وزراء الحكومة الإسرائيلية، وعدم الاجتماع بهم بالملعب ولا بأي مكان آخر.وأضافت الصحيفة، أن هذه التصريحات جاءت بعد طلب رئيس الوزراء نتنياهو، ووزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريجيف، بالاجتماع مع قائد المنتخب الأرجنتيني "ميسي" في مكتب رئيس الوزراء بالقدس.يشار الى أن المنتخب الأرجنتيني سيجري مباراة ودية مع المنتخبب الإسرائيلي، في "إسرائيل" منتصف شهر حزيران/يونيو الجاري.