دولي

في صفقة ضخمة.. الهند تقرر شراء صواريخ جديدة من إسرائيل

في صفقة ضخمة.. الهند تقرر شراء صواريخ جديدة من إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، الجمعة، أن الهند قررت شراء صفقة أسلحة ضخمة من إسرائيل، بعد أن كانت أعلنت عن وقف شراء الأسلحة منها.

وقالت القناة الثانية، إن الصفقة الجديدة، هي صفقة صواريخ، من إنتاج شركة "رفائيل" الإسرائيلية للصناعات العسكرية، لافتةً إلى أنها تشمل عدة أنواع من الصواريخ، الدفاعية والهجومية، طويل ومتوسطة المدى، وخصوصاً صواريخ الأرض جو المضادة للطائرات.

وأشارت القناة، إلى أن الهند كانت أعلنت في شهر كانون ثاني/يناير الماضي عن إلغاء صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل، وأن الجيش الهندي ضغط على الحكومة، لإجراء صفقة الصواريخ هذه.

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