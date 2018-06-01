سفن الحرية لغزة تصل العاصمة الهولندية الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن سفن كسر الحصار الأربعة التي تشكل أسطول الحرية الخامس وصلت العاصمة الهولندية "أمستردام".وأشار بيراوي، اليوم الجمعة، إلى أنه تم استقبال السفن والنشطاء الذين وصلوا على متنها والبالغ عددهم في هذا الجزء من الرحلة حوالي ٣٠ ناشطاً من عدة دول أوروبية، بحضور شخصيات ونشطاء من الحركة التضامنية الهولندية ومن ابناء الجالية الفلسطينية في أمستردام.وبين أن فعاليات الاستقبال اليوم وغداً ستشمل تظاهرة قوارب تحمل العلم الفلسطيني وشعارات تطالب بكسر الحصار ودعماً ومساندة لسفن كسر الحصار التي ينظمها تحالف أسطول الحرية، بالإضافة لندوة ستعقد مساء اليوم حول سبل كسر الحصار عن غزة بمشاركة نشطاء وسياسيون.وشدد بيرواي على أن السفينتين الرئيستين ستتابعان إبحارهما بعد غد الأحد، حيث تتجه سفينة العودة إلى جزيرة "جيرزي" البريطانية قرب الحدود الفرنسية، وتتوقف فيها لعدة ساعات، ثم تتابع تجاه ميناء "لي روشيل" الفرنسي، بينما تبحر سفينةحرية تجاه ميناء برايتون جنوب بريطانيا، ومتوقع وصولها الثلاثاء المقبل وتمكث حتى الجمعة قبل الانطلاق في رحلتها الجديدة لتعاود الالتقاء معا في ميناء "غيجون" شمال اسبانيا.