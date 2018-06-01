استعدادات عسكرية إسرائيلية لمواجهة مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لمواجهة تظاهرات ومسيرات العودة على طول الحدود مع قطاع غزة بعد صلاة الجمعة.



وبحسب الصحيفة، فقد دعت حماس لتجديد مسيرات وتظاهرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ظهر اليوم الجمعة.





وفي ذات السياق، يحتشد الفلسطينيون في كل من قطاع غزة ومدينة حيفا المحتلة للمشاركة في فعاليات الجمعة العاشرة من مسيرة العودة الكبرى تحت شعار "من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك".



وقالت الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار إن استمرار المسيرات في غزة بمشاركة كافّة القوى والقطاعات الشعبيّة، كمسيرات جماهيريّة شعبيّة بطابعها وأدواتها السلميّة "تأتي لحماية حقّنا في العودة وكسر الحصار".



واضافت الهيئة في بيان لها: "نؤكّد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه، موجّهين التحيّة لأهلنا في الداخل 48، وخاصّة جماهير شعبنا في حيفا، عروس الكرمل".



أما في حيفا، فستُنظم المسيرة الساعة التاسعة مساءً في مفرق الشهيد باسل الأعرج في جادة الكرمل.



وأكد الحراك الشبابي في حيفا أن "نداء غزّة للتظاهر من غزّة إلى حيفا خطوة واحدة مهمّة وجذريّة في الطريق الذي بدأنا السير فيه".



ونقلت الصحيفة، عن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي قوله: "إن سياسة الجيش على طول الحدود لم تتغير، وأن الجيش لن يسمح باقتراب المتظاهرين من السياج الحدودي".