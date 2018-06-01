الجيش الإسرائيلي يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أوصت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تقديم تسهيلات لسكان قطاع غزة، وذلك خشية من تدهور آخر في الوضع الأمني قبل أن يتطور إلى مواجهة عسكرية موسعة.



ودعا ضابط كبير في القيادة الجنوبية للاحتلال "لإسرائيلي، حكومة نتنياهو للتوصل إلى تسوية مع حماس، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة أصبحت لا تطاق.





وأشار إلى أنه يتوجب على إسرائيل أن تختار ما بين الوضع الحالي مع غزة أو تقديم تسهيلات تؤدي إلى رفاهية سكان القطاع وتخفيف العبء عنهم.

وأوضحت القناة، أن هناك عقبة أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتمثل بالجنود الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والتي ربطت مصير تقديم التسهيلات بالإفراج عنهم، قائلةً: "على إسرائيل أن تجد سبلاً للتخفيف عن حياة سكان القطاع دون أن تمثل تلك التسهيلات خطراً على أمنها".

وحسب القناة الإسرائيلية الثانية، قال جيش الاحتلال إن التسهيلات ستكون اقتصادية بمنح تصاريح عمل لسكان قطاع غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة.