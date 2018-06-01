بحضور إسرائيلي فلسطيني.. مؤتمر حول الأوضاع بغزة في القاهرة الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطن

كشفت تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، عن مشاورات تجري لعقد مؤتمر حول قطاع غزة في العاصمة المصرية (القاهرة) خلال شهر حزيران/يونيو الجاري.







وقال التلفزيون الإسرائيلي، إن تقدماً ملحوظاً أُحرز على المشاورات التي تجري لإقامة مؤتمر لتقديم المساعدات لقطاع غزة، في القاهرة، بحضور السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة ومنسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية والجانب المصري.







وفي سياقٍ متصل، قال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى في المنطقة الجنوبية إن حركة حماس "مضغوطة، وهي في ضائقة كبيرة الآن، بدون أي إنجازات أو حلول"، إلا أنه عبّر عن دعمه بتقديم سلسلة من المساعدات الإنسانية للقطاع، مقابل تنازلات من قبل الحركة بداعي "الحفاظ على الردع"

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" سيصادق بعد أسبوعين، على سلسلة من المشاريع، لتحسين الظروف المعيشية في القطاع.وأضاف: "نحن نقف على مفترق طرق، وقريبون أكثر من أي وقف مضى للانجرار للحرب، وهذه هي النقطة التي يجب علينا اتخاذ القرارات بها، حول وجهتنا".ورأى الضابط أن على إسرائيل "تعزيز الجزرة، كالمعابر والمياه ومنشآت تحلية المياه والأجهزة الطبية، وإلا "فنسنجد أنفسنا في منحدر، وعندها إما التدحرج عليه ونحن مسيطرون على الوضع، وإما أن نتدحرج عليه ونحن تابعون للتطورات"، وفقا له.وذكر أن "الهدف هو عدم مساعدة حماس"، مشيرًا إلى أن "حجم التسوية سيكون بحجم ما ستتنازل عنه الحركة، ويجب أن يكون عودة جنودنا المحتجزين لدى حماس في غزة، داخل أي تسوية كانت".