شؤون فلسطينية

معاريف: التصعيد الأخير بغزة ساهم بتسريع مفاوضات التسوية الشاملة

معاريف: التصعيد الأخير بغزة ساهم بتسريع مفاوضات التسوية الشاملة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية يوم الجمعة، أن "التصعيد الأخير في غزة، لم يمس بالاتصالات والمفاوضات المتقدمة في التسوية الشاملة في الجبهة الجنوبية؛ بل على العكس ساهم في تسريعها".

وقالت "معاريف" إن "الاتصالات تتواصل بوتيرة عالية بوساطة مصرية وبمشاركة قطرية محددة"، لافتة إلى أن "إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لتسوية الجبهتين المشتعلتين في الشمال والجنوب".

وأوضحت ان "جهود التسوية الإسرائيلية تسير من خلال اتصالات مكثفة تتراوح بين موسكو وواشنطن والقاهرة والدوحة وعمان"، مشيرة إلى وجود توافق بين إسرائيل وروسيا، وفي إطاره ستخرج قوات إيرانية وحزب الله من جنوب سوريا.

وأضافت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نضج بالنسبة للحاجة إلى تهدئة الجبهة الجنوبية وحشد الجهد على ما يجري في الشمال، الذي يشكل تهديدا أكبر بكثير على إسرائيل"، منوهة إلى أن "وزير الامن أفيغدور ليبرمان لا يزال يصر على إدراج جثماني هدار غولدن وأرو

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