ربع مليون مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصى

أدى نحو 250 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الثالثة من رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، متخطين بذلك حواجز الاحتلال العسكرية.





وشهدا الجمعة الاولى من رمضان صلاة نحو 120 ألف مصلٍ، فيما ارتفع العدد في الجمعة الثانية لتقدر أعداد المصلين في المسجد الأقصى نحو 200 ألف مصلٍ، ليصل الى 250 ألف في الجمعة الثالثة.





ومن المتوقع أن تشهد الجمعة الرابعة -والأخيرة- من رمضان توافد أعداد أكبر الى المسجد الأقصى، حيث جرى بالعادة تسمية آخر جمعة من رمضان "بالجمعة اليتمية" يحاول الفلسطينيون أن يأموا القدس المحتلة، حيث تكون الفرصة سانحة أمام النساء من كافة الاعمار والاطفال دون سن الـ 12 عاماً، والرجال فوق سن الـ 40 عاماً.





ويعتبر شهر رمضان المنفذ أمام الفلسطينيين لدخول القدس المحتلة، والصلاة فيها، ودون ذلك يطبق الاحتلال اغلاقه على العاصمة الفلسطينية، ولا يسمح للشعب الفلسطيني بدخولها الا بتصاريح.

رام الله - دنيا الوطن