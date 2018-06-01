دولي

البرلمان الإسباني يحجب الثقة عن رئيس الحكومة راخوي ويعين مكانه الاشتراكي سانشيز

البرلمان الإسباني يحجب الثقة عن رئيس الحكومة راخوي ويعين مكانه الاشتراكي سانشيز
رام الله - دنيا الوطن
سحب البرلمان الإسباني اليوم الجمعة، الثقة من رئيس الحكومة ماريانو راخوي، وعين محله الزعيم الاشتراكي، بيدرو سانشيز.

وأصبح زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا لوزراء إسبانيا، بعد الإطاحة بماريانو راخوي، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، في تصويت بحجب الثقة أجري بسبب قضية فساد.

وأيد 180 مشرعا حجب الثقة الذي دعا إليه سانشيز، بينما عارضه 169 نائبا وامتنع نائب عن التصويت.

وكان راخوي الذي حكم البلاد منذ ست سنوات حتى إدانة حزبه بالفساد، أقر بهزيمته في البرلمان قبل التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن حكومته.

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