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بوتين وولي عهد أبوظبي يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية

بوتين وولي عهد أبوظبي يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية
رام الله - دنيا الوطن
يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إعلان شراكة استراتيجية، حسبما ذكر بيان للمكتب الصحفي في الكرملين.

وقال بيان الكرملين إن "بوتين سيناقش في الأول من يونيو مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل إلى روسيا في زيارة عمل قضايا مواصلة بناء التعاون الروسي الإماراتي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، وكذلك القضايا الحالية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للإعلان، فسيوقع بوتين وآل نهيان أيضا إعلانا حول الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، بعدما كان الطرفان قد اتفقا في أبريل من العام الماضي "على إعطاء العلاقات الروسية الإماراتية طابع شراكة استراتيجية وإعداد إعلان مشترك بهذا الشأن".

يشار إلى أن العلاقة بين روسيا والإمارات تتميز بمستوى عالٍ من الحوار السياسي والزيارات المتبادلة  منذ سبتمبر 2007، وبالكاد تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في عام 2010 مليار دولار، وفي 2015 تجاوز 3.7 مليار دولار.

وفي عام 2013، تم الإعلان عن إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الإدارة المالية لأبوظبي وصندوق الاستثمار الروسي المباشر في مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي. وتم منذ العام 1994 تأسيس لجنة حكومية للتعاون الدولي بين روسيا والإمارات في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي والفني، ومنذ سبتمبر 2005، بدأ مجلس الأعمال الروسي الإماراتي عمله وفق ما اوردته" روسيا اليوم".

كما أن التعاون العسكري التقني يتطور بين البلدين باضطراد. ففي الفترة من العام 2000 إلى 2014، تلقت الإمارات العربية المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 714 مليون دولار من منتجات وزارة الدفاع الروسية.

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