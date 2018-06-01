الصليب الأحمر يحذر من أزمة صحية "غير مسبوقة" في قطاع غزة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الخميس من أن قطاع غزة يواجه أزمة صحية "غير مسبوقة" عقب اسابيع من اعمال القتل الاسرائيلية التي اودت بحياة أكثر من 120 فلسطينيا وإصابة أكثر من 13 الفا آخرين مما يفاقم أوضاعا صحية كارثية في الاساس.





وقال الصليب الاحمر إنه يضاعف مساعداته في القطاع المحاصر، ويرسل فريقين جراحيين، والمزيد من الأطباء الاخصائيين والمستلزمات لمواجهة الازمة.





وقال روبرت مارديني، مدير عمليات الشرق الادنى والشرق الاوسط في المنظمة الدولية للصحافيين "إن التظاهرات الاخيرة واعمال العنف على طول حدود غزة ... تسببت بأزمة صحية غير مسبوقة".





واستشهد 122 فلسطينيا على الاقل بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلية إثر المسيرات الفلسطينية السلمية نهاية آذار/مارس. ولم يقتل أي اسرائيلي.





وجاءت تصريحات مارديني في وقت عاد الهدوء إلى قطاع غزة والمستوطنات "الإسرائيلية" المجاورة في اعقاب أعنف تصعيد عسكري في المنطقة منذ العدوان الذي شنته "إسرائيل" على غزة عام 2014، مما أثار المخاوف من حرب جديدة في القطاع المحاصر.





وقال مارديني إنه في الاسابيع السبعة من التظاهرات "تخطينا عدد حالات الاصابات في شهر آب/اغسطس من حرب 2014".





وأكد مارديني إن تلك الازمة "لم تأت من فراغ" مضيفا "إن هذه الازمة الصحية المهولة جاءت على خلفية ازمات متعددة ومطولة ومزمنة أثرت على كافة قطاعات الحياة في غزة".

رام الله - دنيا الوطن