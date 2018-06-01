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الملك الأردني يوعز بوقف قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء

الملك الأردني يوعز بوقف قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
 أوعز الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، للحكومة بوقف قرارات المتعلقة بتعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران الحالي.

وأوعز الملك عبدالله الثاني بعقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة، وتوجيههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران الحالي، والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات ومجلس الهيئة والبالغة تكلفته على الخزينة 16 مليون دينار.

ويأتي ذلك نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل كبير بعد ان وصل معدل سعر برميل النفط 77 دولارا في شهر أيار الماضي.

يشار ان لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2008، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب كمراقب.

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