عاجل

  • الصليب الاحمر: غزة تواجه أزمة صحية "غير مسبوقة"

مباشر | خطبة و صلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك

شؤون فلسطينية

أبو شهلا يطالب وزراء العمل بالعالم بانصاف عمال فلسطين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم

أبو شهلا يطالب وزراء العمل بالعالم بانصاف عمال فلسطين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا وزراء العمل في العالم المشاركين في أعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم، ومقر منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية اليوم الخميس بانصاف عمال فلسطين وتحقيق العدالة لهم و قراءة تقارير بعثة منظمة العمل الدولية لتقصي الحقائق عن عمال فلسطين تحت الاحتلال وكافة التقارير ذات العلاقة التي صدرت خلال العشرين سنة الماضية والتي تستعرض الصورة البشعة لأوضاع العمال العرب في الأراضي المحتلة.

وناشد أبو شهلا الوزراء والمجتمعين ومنظمة العمل الدولية الى دعم فلسطين لتحويل هذه التقارير الى قرارات تدعم حقوق عمالنا وتجبر إسرائيل على تطبيق أنظمة وقوانين ومعايير منظمة العمل الدولية على العمال الفلسطينيين العاملين لديها.

وتوجه أبو شهلا لوزراء عمل العالم الذين حضروا من 200 دولة بالقول: ان العمال الفلسطينيين يطالبونكم بانصافهم  و حمل تقارير لجان تقصي الحقائق لمجلس إدارة المنظمة الدولية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تنصف عمالنا وتستعيد حقوقهم وكرامتهم الإنسانية المسلوبة من الاحتلال.

ودعا أبو شهلا المنظمة الدولية خلال مؤتمرها المنعقد منذ 28/5 وحتى الثامن من الشهر الحالي الى اجبار إسرائيل على احترام كرامة العامل الفلسطيني من خلال وقف ظاهرة سمسرة العمال وانهاء معاناة العمال على الحواجز العسكرية الإسرائيلية اثناء عبورهم اليومي لهذه الحواجز وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل التي يعمل فيها العامل الفلسطيني وان تمنحهم الأجور المساوية لزملائهم الأجانب او الإسرائيليين وفقا لقانون العمل الإسرائيلية، إضافة الى الضغط على إسرائيل لتقديم كافة البيانات المطلوبة عن الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين المحتجزة لديها باعتبارها حقوق فردية لا يمكن التخلي عنها او ان تتقادم مع الزمن.

وأكد وزير العمل ان هذه الأموال هي حق للعامل الفلسطيني واسرته وعلى إسرائيل تحويلها الى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي تحو تأمين العمال واسرهم وحماية كرامتهم الإنسانية.

ودعا العالم الى التصدي للسياسات الإسرائيلية وفرض القانين والمعايير الدولية عليها لتنعم المنطقة والعالم بالامن والاستقرار وما يتبع ذلك من تطور اقتصادي ورفاهية لشعوب المنطقة والعالم

وتساءل أبو شهلا: الى متى يظل العالم يقبل ان تظل إسرائيل تتحدى القانون والقرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة ومجلس الامن والمحافل الدولية على مدار السبعين عاماً الماضية، ويظل يشهد هذه الغطرسة الإسرائيلية والاستمرار في احتلال القدس وغزة والضفة وتمعن في تدمير الاقتصاد الفلسطيني الهش.

وطالب أبو شهلا العالم بالتدخل الفاعل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واستعرض أبو شهلا، الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني وابرزها المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة بحق المتظاهرين العزل على حدود قطاع غزة والتي استشهد خلالها اكثر من مائة مواطن واصابة الالاف.

وأضاف ان إسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب المجازر والجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً استمرار عمليات الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية واقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على رجال الدين واستمرار سرقة أموال العمال والسيطرة على الموارد الطبيعية وفرض الحصار على قطاع غزة.

كما استعرض أبو شهلا معاناة العمال الفلسطينيين وخصوصاً العاملين في سوق العمل الإسرائيلية واستمرار تنكر إسرائيل لحقوقهم وسرقتها وعدم تحويل اكثر من عشرة مليارات دولار هي مستحقات اكثر من مليوني عامل عملوا في إسرائيل من عام 1970 وحتى الان.

واكد أبو شهلا ان الظلم التي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال تحديدا والشعب الفلسطيني عامة يتطلب من العالم الوقوف بجدية في وجه اسرائيل وارغامها على انهاء احتلالها.

وقال أبو شهلا ان اعتداءات إسرائيل زادت حدتها بعد القرار الأميركي الظالم بالاعتراف بمدينة القدس الفلسطينية عاصمة لها.

ووجه أبو شهلا التحية للمدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر لمواقفه المساندة للعمال الفلسطينيين واهتمامه بتطوير المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة وخصوصاً مؤسسة الضمان الاجتماعي ودعم صندوق التشغيل وتبني المطالب وتبني المطالب الفلسطينية المختلفة الخاصة بتحسين أوضاع العمال الفلسطينيين ومواجهة افة البطالة، كما شكر الدول المانحة التي لا تزال تدعم العمال الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

الصليب الأحمر يحذر من أزمة صحية &#34;غير مسبوقة&#34; في قطاع غزة

الصليب الأحمر يحذر من أزمة صحية "غير مسبوقة" في قطاع غزة

الاحتلال يحول القدس الى ثكنة عسكرية في الجمعة الثالثة من رمضان

الاحتلال يحول القدس الى ثكنة عسكرية في الجمعة الثالثة من رمضان

تنقل 6014 مسافر على معبر الكرامة أمس الخميس

تنقل 6014 مسافر على معبر الكرامة أمس الخميس

فرنسا: الاستيطان الاسرائيلي يتنافى مع القانون الدولي

فرنسا: الاستيطان الاسرائيلي يتنافى مع القانون الدولي

مجلس الأمن يصوت مساء اليوم على قرار لحماية الفلسطينيين

مجلس الأمن يصوت مساء اليوم على قرار لحماية الفلسطينيين

هايلي: واشنطن ستستخدم &#34;حتما الفيتو&#34; ضد مشروع قرار حماية الفلسطينيين

هايلي: واشنطن ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع قرار حماية الفلسطينيين

شاهد: عشرات آلاف المواطنين يؤمّون الأقصى واستعدادات واسعة للجمعة الثالثة

شاهد: عشرات آلاف المواطنين يؤمّون الأقصى واستعدادات واسعة للجمعة الثالثة

الهلال الأحمر يعزز جاهزيته لتقديم خدماته للمصلين في القدس

الهلال الأحمر يعزز جاهزيته لتقديم خدماته للمصلين في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو شهلا يطالب وزراء العمل بالعالم بانصاف عمال فلسطين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم

أبو شهلا يطالب وزراء العمل بالعالم بانصاف عمال فلسطين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم

الاحتلال يحول القدس الى ثكنة عسكرية في الجمعة الثالثة من رمضان

الاحتلال يحول القدس الى ثكنة عسكرية في الجمعة الثالثة من رمضان

تنقل 6014 مسافر على معبر الكرامة أمس الخميس

تنقل 6014 مسافر على معبر الكرامة أمس الخميس

فرنسا: الاستيطان الاسرائيلي يتنافى مع القانون الدولي

فرنسا: الاستيطان الاسرائيلي يتنافى مع القانون الدولي

الهلال الأحمر يعزز جاهزيته لتقديم خدماته للمصلين في القدس

الهلال الأحمر يعزز جاهزيته لتقديم خدماته للمصلين في القدس

الاحتلال يعتقل النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم من منزله في بير نبالا

الاحتلال يعتقل النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم من منزله في بير نبالا

83 شهيداً ونحو 7 آلاف جريح خلال أيار الماضي

83 شهيداً ونحو 7 آلاف جريح خلال أيار الماضي

العملات: الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل الاسرائيلي

العملات: الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل الاسرائيلي

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

بوتين وولي عهد أبوظبي يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية

بوتين وولي عهد أبوظبي يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية

البنتاغون للأسد: مهاجمة حلفاء واشنطن &#34;سيئة للغاية&#34;

البنتاغون للأسد: مهاجمة حلفاء واشنطن "سيئة للغاية"

رئيس وزراء تونس يتهم نجل السبسي بتدمير الحزب الحاكم

رئيس وزراء تونس يتهم نجل السبسي بتدمير الحزب الحاكم

مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف تموز

مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف تموز