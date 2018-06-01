الاحتلال يحول القدس الى ثكنة عسكرية في الجمعة الثالثة من رمضان

يستثمر الشعب الفلسطيني، أيام الجمع من شهر رمضان، لدخول القدس، رغم تنغيصات الاحتلال المتواصلة، وتشديداته العسكرية وتنكيله بالمصلين، عدا عن عدم السماح للشبان وفق أعمار محددة بدخول القدس.





واليوم، الجمعة الثالثة من رمضان، توجه الاف الفلسطينيين من مختلف أنحاء فلسطين المحتلة، إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.





ونشرت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من عناصرها وانتشر جنود الجيش الإسرائيلي في القدس، والأزقة والطرقات المؤدية للبلدة القديمة منذ ساعات الصباح الباكر.





وحوّلت قوات الاحتلال القدس لثكنة عسكرية، وفرضت إجراءات مشددة للدخول عبر الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى القدس، حيث منعت الرجال الذين أعمارهم أقل من 40 عاما من الدخول، والنساء دون تحديد العمر، والأطفال حتى سن 12 عاما.





وتحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الفلسطينيين، من الضفة الغربية وغزة ومناطق الـ48، من أداء صلوات الجمعة والتراويح في الأقصى وقبة الصخرة.





يذكر أن أكثر من 120 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة ومناطق الـ48 أدوا صلاة الجمعة الأولى من رمضان، فيما أدى صلاة الجمعة الثانية من رمضان 200 ألف فلسطيني في المسجد الأقصى المبارك، وذلك على الرغم من محاولات الاحتلال منع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس المحتلة، أو دخول باحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة.





رام الله - دنيا الوطن