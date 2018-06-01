روسيا ترأس مجلس الأمن لشهر حزيران الجاري

تتسلم روسيا رسمياً، اليوم الجمعة، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر حزيران الحالي خلفا لبولندا.





ومن المتوقع أن يجري الاجتماع الأول لمجلس الأمن الدولي تحت رئاسة روسيا صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، وستتم فيه الموافقة على برنامج عمل المجلس في الشهر الجاري. وبعد ذلك سيجري مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا وراء الأبواب المغلقة مؤتمرا للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم يعقد مؤتمرا صحفيا.





ومن المخطط أن يعقد الاجتماع الأكثر أهمية خلال رئاسة روسيا للمجلس في الـ 25 من يونيو لبحث الوضع العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





ويصر المسؤولون الروس بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة إجراء تحليل عميق لما يحدث في هذه المنطقة منذ وقت بعيد.





وكانت آخر رئاسة لروسيا لمجلس الأمن في أكتوبر عام 2016.

رام الله - دنيا الوطن