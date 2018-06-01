نتنياهو طلب التنصت على قائد أركان جيشه ورئيس الموساد

شف رئيس الموساد الأسبق "تامير فاردو" النقاب عن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتنصت عليه، إبان شغله لمنصب رئيس الموساد بالإضافة إلى التنصت على قائد الأركان السابق بيني غانتس.





ونقلت القناة الثانية العبرية عن "فاردو" قوله إن "نتنياهو طلب من رئيس الشاباك الأسبق يورام كوهن بالتنصت قبل سنوات على كل من قائد الأركان في حينها بيني غانتس ورئيس الموساد السابق تامير فاردو، في حين رفض رئيس الشاباك تنفيذ الطلب".





في حين عقب ديوان نتنياهو على النبأ قائلاً إنه "لا أساس له من الصحة متهماً القناة بالعمل على تشويه صورة نتنياهو بشكل ممنهج".





بينما طالب زعيم المعارضة يتسحاق هرتسوغ المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق مع نتنياهو حول هذه الشبهات، قائلاً بأنها تعكس انعدام ثقة خطير بين رئيس الوزراء وأركان أمنه.

رام الله - دنيا الوطن