عاجل

  • الصليب الاحمر: غزة تواجه أزمة صحية "غير مسبوقة"

مباشر | خطبة و صلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك

دولي

ترامب يستبق "القمة" بتوقعاته.. وينتظر رسالة كيم

ترامب يستبق "القمة" بتوقعاته.. وينتظر رسالة كيم
رام الله - دنيا الوطن
قلل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، من فرص التوصل إلى اتفاق سريع يحمل كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية، في الوقت الذي توجه فيه وفد من بيونغ يانغ للقاء ترامب، حاملا رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وصرح ترامب لوكالة "رويترز" على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ولاية تكساس الجنوبية، إنه لا يزال يأمل أن تعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية في 12 يونيو بسنغافورة.

وأضاف: "أود إنجاز الأمر في اجتماع واحد، لكن كثيرا من الاتفاقات لا تمضي بهذا الشكل. ثمة احتمال كبير جدا بأن هذا لن يتم في اجتماع أو اثنين أو ثلاثة. لكنه سيتم في مرحلة ما".

ورفضت كوريا الشمالية نداءات أميركية سابقة لنزع أسلحتها النووية من جانب واحد، ودعت بدلا من ذلك إلى نهج "مرحلي" لإخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية، ما يعني أيضا إزالة المظلة النووية الأميركية، التي تحمي كوريا الجنوبية واليابان.

إزالة الأسلحة النووية
وفي بيونغ يانغ، قال كيم إن رغبة كوريا الشمالية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لا تزال "دون تغيير ومتسقة وثابتة"، لكنه قال إنه يأمل في تسوية قضية العلاقات مع واشنطن، وقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية على أساس "مرحلة تلو الأخرى".

وقال كيم إنه يأمل في التوصل إلى "حل لتحقيق مصالح البلدين من خلال اتباع نهج جديد في عصر جديد وإنه سيتم إحراز تقدم فيما يتعلق بحل القضايا من خلال التفاوض والحوار الفعال والبناء".

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، واتفق الرجلان أيضا على عقد قمة ثنائية بين البلدين هذا العام.

رسالة كيم
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الوفد الكوري الشمالي، الذي ترأسه المسؤول الرفيع كيم يونغ تشول، والذي أجرى معه محادثات على مدى يومين في نيويورك سيقوم بزيارة نادرة إلى البيت الأبيض الجمعة وسيسلم لترامب رسالة من كيم.

وستكون الرسالة على الأرجح ردا على تصريحات أدلى بها ترامب قبل أيام، عندما ألغى القمة المقترحة مع كيم متهما بيونغ يانغ بالعداوة، لكنه حث الزعيم الكوري الشمالي على أن يتصل به أو يكتب له إذا غير موقفه.

والرسالة دلالة على ما يبدو على أن القمة قد تمضي قدما. وشهدت الأيام القليلة الماضية جهودا دبلوماسية لإعادة القمة المقترحة إلى مسارها.

ويريد ترامب أن تتخلى كوريا الشمالية عن سلاحها النووي في مقابل إعفائها من عقوبات اقتصادية، لكن يعتقد أن القيادة في بيونغ يانغ تعتبر الأسلحة النووية أمرا حاسما لبقائها، وتقول إنها لا يمكن أن تتخلى عنها بدون ضمانات أمنية.

وفي مقابل تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية ربما تخفف واشنطن العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها على بيونغ يانغ مما قد يسمح بتوجيه مساعدات غذائية وغيرها من المساعدات إلى كوريا الشمالية وتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية.

والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في حالة حرب مع كوريا الشمالية من الناحية النظرية منذ عقود، رغم انتهاء الأعمال القتالية في عام 1953، بسبب عدم توقيع اتفاقية سلام قط وإنما توقف القتال من جراء الهدنة.

أخبار ذات صلة

السيدة الأولى بأمريكا تثير جدلاً حول غيابها عن البيت الأبيض

السيدة الأولى بأمريكا تثير جدلاً حول غيابها عن البيت الأبيض

روسيا ترأس مجلس الأمن لشهر حزيران الجاري

روسيا ترأس مجلس الأمن لشهر حزيران الجاري

نتنياهو طلب التنصت على قائد أركان جيشه ورئيس الموساد

نتنياهو طلب التنصت على قائد أركان جيشه ورئيس الموساد

تركيا تعتقل 30 مشتبها بصلتهم بجماعة فتح الله جولن

تركيا تعتقل 30 مشتبها بصلتهم بجماعة فتح الله جولن

فيروس &#34;نيباه المميت&#34; يحصد المزيد من الارواح في الهند

فيروس "نيباه المميت" يحصد المزيد من الارواح في الهند

زعيم كوريا الشمالية: رغبتنا في نزع السلاح النووي لم تتغير

زعيم كوريا الشمالية: رغبتنا في نزع السلاح النووي لم تتغير

بيونغ يانغ: قمة بين كيم جونغ أون وبوتين خلال العام الجاري

بيونغ يانغ: قمة بين كيم جونغ أون وبوتين خلال العام الجاري

خمسة جرحى في عملية دهس بسيارة في مانشيستر البريطانية

خمسة جرحى في عملية دهس بسيارة في مانشيستر البريطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو شهلا يطالب وزراء العمل بالعالم بانصاف عمال فلسطين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم

أبو شهلا يطالب وزراء العمل بالعالم بانصاف عمال فلسطين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم

الاحتلال يحول القدس الى ثكنة عسكرية في الجمعة الثالثة من رمضان

الاحتلال يحول القدس الى ثكنة عسكرية في الجمعة الثالثة من رمضان

تنقل 6014 مسافر على معبر الكرامة أمس الخميس

تنقل 6014 مسافر على معبر الكرامة أمس الخميس

فرنسا: الاستيطان الاسرائيلي يتنافى مع القانون الدولي

فرنسا: الاستيطان الاسرائيلي يتنافى مع القانون الدولي

الهلال الأحمر يعزز جاهزيته لتقديم خدماته للمصلين في القدس

الهلال الأحمر يعزز جاهزيته لتقديم خدماته للمصلين في القدس

الاحتلال يعتقل النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم من منزله في بير نبالا

الاحتلال يعتقل النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم من منزله في بير نبالا

83 شهيداً ونحو 7 آلاف جريح خلال أيار الماضي

83 شهيداً ونحو 7 آلاف جريح خلال أيار الماضي

العملات: الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل الاسرائيلي

العملات: الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل الاسرائيلي

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

بوتين وولي عهد أبوظبي يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية

بوتين وولي عهد أبوظبي يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية

البنتاغون للأسد: مهاجمة حلفاء واشنطن &#34;سيئة للغاية&#34;

البنتاغون للأسد: مهاجمة حلفاء واشنطن "سيئة للغاية"

رئيس وزراء تونس يتهم نجل السبسي بتدمير الحزب الحاكم

رئيس وزراء تونس يتهم نجل السبسي بتدمير الحزب الحاكم

مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف تموز

مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف تموز