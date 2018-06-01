تنقل 6014 مسافر على معبر الكرامة أمس الخميس

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 6014 مسافر في كلا الاتجاهين أمس الخميس، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-





مغادرين : 3317 مسافر

قادمين : 2697 مسافر

ممنوعين من السفر بقرار من الاحتلال: 6 مسافر





واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الجمعة من السابعة والنصف صباحاً وحتى العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن