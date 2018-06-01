تنقل 6014 مسافر على معبر الكرامة أمس الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 6014 مسافر في كلا الاتجاهين أمس الخميس، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-
مغادرين : 3317 مسافر
قادمين : 2697 مسافر
ممنوعين من السفر بقرار من الاحتلال: 6 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الجمعة من السابعة والنصف صباحاً وحتى العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.
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