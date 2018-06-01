تركيا تعتقل 30 مشتبها بصلتهم بجماعة فتح الله جولن

قالت مصادر أمنية إنه تم القبض على ما لا يقل عن 30 شخصاً في وقت مبكر من اليوم الجمعة، للأشتباه بصلاتهم بجماعة "فيتو" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله جولن، والتي تتهمها تركيا بانها وراء الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.





ووفقًا للمصدر، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، جاءت الاعتقالات بعد أن أصدر مكتب المدعي العام في ولاية أنقرة مذكرات توقيف بحق 43 مشتبها به كجزء من التحقيق في "بيوت الغياب"، وهذا وصف يطلق على المخابئ السرية لجماعة "فيتو" في جميع أنحاء الولاية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسيمة.





واضافت المصادر انه تم القبض على 30 منهم خلال مداهمات متزامنة تم القيام بها في 30 عنوانا مختلفا في جميع أنحاء العاصمة.





وتابع المصدر أن العملية ما زالت مستمرة للقبض على بقية المشتبه بهم.





ونفي جولن، المقيم في الولايات المتحدة وتطالب بتسليمه، الاتهامات بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب.





كما تتهم أنقرة جماعة فيتو بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.

رام الله - دنيا الوطن