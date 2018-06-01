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شؤون فلسطينية

مجلس الأمن يصوت مساء اليوم على قرار لحماية الفلسطينيين

مجلس الأمن يصوت مساء اليوم على قرار لحماية الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
يصوت مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار قدمته الكويت يدعو الى توفير حماية دولية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اكدت واشنطن انها ستستخدم "حتما" حق النقض (الفيتو) ضده.

وسيطرح النص للتصويت الساعة 15,00 (19,00 ت غ) الجمعة (عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة المقبلة حسب التوقيت المحلي في فلسطين).

وعشية جلسة مجلس الامن، قالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي ان النص الذي قدمته الكويت باسم الدول العربية يعتمد "نهجا منحازا مفلسا اخلاقيا ولن يؤدي سوى الى تقويض الجهود الجارية نحو السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وطرحت الولايات المتحدة مسودتها الخاصة للقرار التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وتحمّل حماس من خلاله مسؤولية أعمال العنف الاخيرة في غزة وتطالب بأن توقف حركتا حماس والجهاد الاسلامي "كل الانشطة العنيفة والاعمال الاستفزازية بما في ذلك على طول السياج الحدودي".

وكانت الكويت قدمت مشروع قرارها قبل أسبوعين، وطالبت في البداية بنشر قوة تؤمن حماية دولية للفلسطينيين بعد مقتل حوالى ستين منهم بنيران إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في يوم واحد.

وتدعو النسخة النهائية من مشروع القرار الكويتي إلى "النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية" المدنيين الفلسطينيين، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير حول امكانية وضع "آلية لحماية دولية".

وقالت هايلي ان "الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو حتما ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت".

وستكون هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها هايلي الفيتو لعرقلة اجراء للامم المتحدة يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

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