الهلال الأحمر يعزز جاهزيته لتقديم خدماته للمصلين في القدس

رام الله - دنيا الوطنأعلن فرع الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس المحتلة، أنه عزز جاهزيته لتقديم خدماته الانسانية والصحية لالاف المصلين الذين يتوافدون الى المسجد الاقصى أثناء شهر رمضان، من خلال مركز اسعافه الذي يعمل فيه فريق طبي كامل من أكثر من 100 مسعف ومتطوع.وسيقدم الفريق الإسعافات الأولية اللازمة للمصلين في باحات المسجد الأقصى، عبر عيادتين ميدانيتين، ونقل الحالات الطارئة بسيارات الاسعاف التابعة للفرع إلى مستشفيات القدس.وقد اقام الفرع عيادة ميدانية في داخل باحات المسجد الاقصى، وأخرى بالقرب من باب الاسباط لاستقبال وخدمة الوافدين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، في الأيام العادية والجمع والتراويح وليلة القدر.وسيوفر الفرع كذلك خدمة الإسعاف عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس، وبخاصة في أيام الجمعة، من خلال طواقم طبية مدربة و12 سيارة اسعاف مجهزة تجهيزا كاملا، بالاضافة إلى سيارة ذات دفع رباعي تدخل إلى أزقة البلدة القديمة وحواريها، وكذلك بواسطة دراجة نارية معدة للاسعاف تستطيع الوصول إلى الحالات المرضية والمصابين بالسرعة الممكنة قبل وصول سيارة الإسعاف.