الاحتلال يعتقل النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم من منزله في بير نبالا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، النائب عن كتلة حماس البرلمانية إبراهيم سعيد أبو سالم (70 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة بير نبالا شمال غرب القدس.





وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل النائب أبو سالم، وقامت باعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.





وأمضى النائب أبو سالم ما مجموعه عشر سنوات في الأسر من مجمل مرات الاعتقال التي تعرض لها في حياته والتي يزيد عددها عن عشر مرات، كما أنه أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992.

رام الله - دنيا الوطن