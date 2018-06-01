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شؤون فلسطينية

يديعوت: صواريخ غزة توقفت ولكن الطائرات الحارقة لم تتوقف

يديعوت: صواريخ غزة توقفت ولكن الطائرات الحارقة لم تتوقف
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه على الرغم من توقف إطلاق صواريخ من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحاذية، إلا أن المستوطنين مازالوا يعانون من الطائرات الورقية التي تحمل مواداً حارقة، حيث لم يتوقف إطلاق هذا الطائرات منذ الأيام الأولى لمسيرات العودة في غزة.

واندلعت منذ صباح أمس الخميس، عددًا من الحرائق في الأراضي والأحراش المحاذية لقطاع غزة بعد استهدافها بالطائرات الورقية، حيث اشتعلت حرائق في غابات مستوطنتي "بآري" و"كيسوفيم" وكيبوتس "العين الثالثة".

وبحسب الصحيفة، فان الحريق في منطقة "العين الثالثة" أدى إلى وقوع أضرار في شبكة الكهرباء، مضيفة أن الطائرات الورقية أشعلت أكثر من 206 حريق في أحراش غلاف غزة وحدها منذ بداية استخدام الطائرات قبل أسابيع.

وعبر المستوطنون والمجالس المحلية عن غضبهم من عجز جيش الاحتلال في محاربة الطائرات، وعدم مقدرته على إيجاد حلول لمنع هذه الظاهرة التي أدت إلى اشتعال آلاف الدونمات حتى الآن، مسببة خسائر مادية فادحة.

وزعمت "يديعوت"، أن جيش الاحتلال استخدم الطائرات بدون طيار كحل فعال للسيطرة على حرائق الطائرات الورقية، لكن المستوطنين لا يشعرون بأي نتيجة بعد استعمال تلك الطائرات التي تقوم بقطع خيوط الطائرات الورقية مؤدية إلى إسقاطها داخل غزة، مطالبين حكومتهم، بتعويضهم للمخاسر المادية الهائلة التي يتكبدونها.

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