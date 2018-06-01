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دولي

فيروس "نيباه المميت" يحصد المزيد من الارواح في الهند

فيروس "نيباه المميت" يحصد المزيد من الارواح في الهند
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزارة الصحة الهندية إن حالتي إصابة بفيروس نيباه المميت الذي يسبب تلفا في الدماغ تم التأكد منهما في ولاية كيرالا بجنوب البلاد، حيث أدى الفيروس أيضا لوفاة شخصين.

وأوضحت مسؤولة في وزارة الصحة في منطقة كوريكود والتي يعتقد انها بؤرة العدوى، لوكالة "رويترز" أن حالتي الإصابة الجديدتين بفيروس نيباه في كيرالا ترفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 17، وأضافت أن 15 منهم لقوا حتفهم.

وحسب المسؤولة فانه يعتقد إن العدوى انتقلت الى المصابين من زميل يعمل في المجال الطبي.

ولم تُكتشف إصابات مؤكدة بالفيروس خارج كيرالا حتى الآن، رغم مخاوف من انتشار المرض. وأرسلت ولايات أخرى عينات للفحص من أشخاص أبلغوا عن إصابتهم بأعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس لا لقاح له. وينتشر عن طريق سوائل الجسم ويمكن أن يسبب التهابا في المخ.

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