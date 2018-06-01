الجمعة الـ10 لمسيرة العودة .."من غزة الى حيفا دم ومصير مشترك"

رام الله - دنيا الوطنيحتشد الفلسطينيون في كل من قطاع غزة ومدينة حيفا المحتلة للمشاركة في فعاليات الجمعة العاشرة من مسيرة العودة الكبرى تحت شعار "من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك".وقالت الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار إن استمرار المسيرات في غزة بمشاركة كافّة القوى والقطاعات الشعبيّة، كمسيرات جماهيريّة شعبيّة بطابعها وأدواتها السلميّة "تأتي لحماية حقّنا في العودة وكسر الحصار".واضافت الهيئة في بيان لها "نؤكّد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه، موجّهين التحيّة لأهلنا في الداخل 48، وخاصّة جماهير شعبنا في حيفا، عروس الكرمل".أما في حيفا، فستُنظم المسيرة الساعة التاسعة مساءً في مفرق الشهيد باسل الأعرج في جادة الكرمل.وأكد الحراك الشبابي في حيفا أن "نداء غزّة للتظاهر من غزّة إلى حيفا خطوة واحدة مهمّة وجذريّة في الطريق الذي بدأنا السير فيه".وأضاف أنه "لسنوات طويلة واجه شعبنا جميع أشكال الجريمة الإسرائيليّة، ولعلّ أخطر ما واجهه شعبنا في الداخل، السعي الصهيونيّ إلى تقسيمنا: تقسيم فلسطين، وقطعنا عن إخوتنا اللاجئين المهجّرين من الوطن، ومحاولة إقناعنا بأنّنا لسنا جزءًا من الشعب الفلسطيني، ومحاولة سلب حقّنا في أن نعيش مستقبلًا واحدًا مشتركًا حرًّا وكريمًا في كل بلادنا".يُذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قمعت ذات المظاهرة الجمعة الماضي في حيفا واعتقلت عشرات المشاركين فيها بعد الاعتداء عليهم بالضرب.وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار يوم 30 آذار/ مارس الماضي، تزامنًا مع ذكرى "يوم الأرض"، إذ دشنت مجموعة مخيمات قرب السياج على الحدود الشرقية للقطاع للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار.