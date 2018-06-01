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الاتحاد الأوروبي: استمرار الاستيطان يهدد حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي: استمرار الاستيطان يهدد حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
 انتقد الاتحاد الأوروبي اعتزام دولة الاحتلال، بناء 3900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وإقرارها هدم تجمع الخان الأحمر بمدينة القدس.

وقال بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وقرارها بهدم منازل البدو يهدد حل الدولتين وآمال التوصل إلى سلام دائم".

وأضاف أن "بناء الإسرائيليين لمستوطنات جديدة بظل هدمها منازل الفلسطينيين يؤدي إلى احتلال وصراع دائمين".

تابع البيان: "ننتظر إعادة النظر أو الرجوع عن القرارات بإنشاء المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية والتهجير القسري للفلسطينيين من أماكنهم، أو هدم منازهم أو السيطرة عليها".

والخميس قبل الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية طرح خطط لبناء 3900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

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