الخارجية: فلسطين ترفض التعديلات الأميركية على مشروع قرار توفير الحماية الدولية

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، "إن فلسطين ترفض التعديلات الاميركية على مشروع قرار توفير الحماية الدولية كونها معادية لشعبنا" وفقا لما نقلته وكالة "وفا".وذكرت الوكالة استنادا لتصريحات ادلى بها منصور لتلفزيون فلسطين فجر اليوم الجمعة، ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطا في مجلس الامن لتأجيل التصويت على مشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بعد سعيها الى اجراء تعديلات عليه.وكان دبلوماسيون قد اعلنوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، ان مجلس الامن الدولي اجل التصويت على مشروع قرار يدعو الى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد سعي الولايات المتحدة الى اجراء تعديلات عليه.وقال سفير الكويت منصور العتيبي الذي قدم مشروع القرار: "تلقينا تعديلات متأخرة للغاية من دولة عضو، لكن يتعين علينا النظر فيها" وذكر أن التعديلات قدمتها الولايات المتحدة.واعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هيلي مساء امس الخميس ان واشنطن ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت الى مجلس الامن الدولي ويدعو الى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.وكان من المتوقع ان يتم التصويت على مشروع القرار بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي في فلسطين، ولكن الولايات المتحدة تقدمت بتعديلات على مشروع القرار ما ارجأ التصويت عليه للنظر في هذه التعديلات.واوضح سفير فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور ان مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت يدعو في جوهره لتوفير الحماية للمدنيين، وانه في حال عرقلة الولايات المتحدة تمرير القرار فان هناك خيارات اخرى سيتم اللجوء اليها كالتوجه للجمعية العامة للامم المتحدة.